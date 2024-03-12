22 тысячи человек трудится в сфере ЖКХ в Псковской области

17:42, 12 марта 2024, ПАИ

22 тысячи человек трудится в сфере ЖКХ в Псковской области, сообщил председатель профильного регионального комитета Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 12 марта.

«Сфера ЖКХ и бытового обслуживания очень обширна. Каждый год мы отмечаем день работника ЖКХ, потому что люди всегда должны чувствовать благодарность и общность. До этого праздник не отмечался, и люди перестали чувствовать свою причастность к чему-то большому. Когда всё хорошо, о нас никто не вспоминает. У нас в регионе в сфере ЖКХ работает в разные периоды времени до 22 тысяч человек – и это достаточно большая часть населения», – отметил Сергей Грахов.

Напомним, что День работников ЖКХ – профессиональный праздник сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания – в России отмечается каждое третье воскресенье марта.