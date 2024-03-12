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Общество

Солнечное гало запечатлели в Пушкиногорском районе

Природное явление под названием гало запечатлели над часовенкой в городище Савкина Горка в Пушкиногорском районе сегодня, 12 марта. Фото своего читателя Михаила Кузьмина опубликовала газета «Пушкинский край».

Гало — светящееся кольцо вокруг Солнца. Фото: Михаил Кузьмин

Гало – светящееся кольцо вокруг Солнца или другого мощного источника света. Оно возникает из-за преломления лучей солнечного света в кристалликах льда, из которых состоят перистые облака.

Уникальные природные явления в небе над Псковской областью происходят нередко. Например, псковичи фиксировали зимнюю радугу в небе.

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