Солнечное гало запечатлели в Пушкиногорском районе

17:46, 12 марта 2024, ПАИ

Природное явление под названием гало запечатлели над часовенкой в городище Савкина Горка в Пушкиногорском районе сегодня, 12 марта. Фото своего читателя Михаила Кузьмина опубликовала газета «Пушкинский край».

Гало – светящееся кольцо вокруг Солнца или другого мощного источника света. Оно возникает из-за преломления лучей солнечного света в кристалликах льда, из которых состоят перистые облака.

Уникальные природные явления в небе над Псковской областью происходят нередко. Например, псковичи фиксировали зимнюю радугу в небе.