Отопление в Псковской области планируют начать отключать в начале апреля

18:11, 12 марта 2024, ПАИ

Отопление в Псковской области планируют начать отключать в начале апреля, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 12 марта.

По его словам, сейчас начинается время, когда кому-то жарко, а кому-то холодно. «Мы рекомендовали главам районов смотреть прогноз, чтобы не было такого, что отопление отключат, а потом нулевая температура – и приходится запускать котельные», – сказал Сергей Грахов.

По его словам, отопление планируют начать отключать в начале апреля, потому что март в этом году теплее, чем в прошлом.