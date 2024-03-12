Отопление в Псковской области планируют начать отключать в начале апреля
Отопление в Псковской области планируют начать отключать в начале апреля, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 12 марта.
По его словам, сейчас начинается время, когда кому-то жарко, а кому-то холодно. «Мы рекомендовали главам районов смотреть прогноз, чтобы не было такого, что отопление отключат, а потом нулевая температура – и приходится запускать котельные», – сказал Сергей Грахов.
По его словам, отопление планируют начать отключать в начале апреля, потому что март в этом году теплее, чем в прошлом.
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