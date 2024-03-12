Борис Елкин поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником

18:40, 12 марта 2024, ПАИ

Работников уголовно-исполнительной системы России с 145-летием образования ведомства и профессиональным праздником поздравил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина









«У вас очень важная и благородная миссия. Вы не только ограждаете общество от тех, кто нарушил закон, но и даёте осуждённым шанс вернуться к нормальной жизни, помогаете им стать полноценными членами нашего общества. Благодаря вашему труду жизнь становится безопаснее и справедливее. И это заслуживает искреннего уважения.

Спасибо вам за службу, верность долгу, самоотдачу и выдержку! Особые слова благодарности – ветеранам уголовно-исполнительной системы за опыт и знания, которые вы передаёте новым поколениям сотрудников ФСИН. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия вашим семьям!» – написал Борис Елкин.