Борис Елкин поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником
Работников уголовно-исполнительной системы России с 145-летием образования ведомства и профессиональным праздником поздравил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
«У вас очень важная и благородная миссия. Вы не только ограждаете общество от тех, кто нарушил закон, но и даёте осуждённым шанс вернуться к нормальной жизни, помогаете им стать полноценными членами нашего общества. Благодаря вашему труду жизнь становится безопаснее и справедливее. И это заслуживает искреннего уважения.
Спасибо вам за службу, верность долгу, самоотдачу и выдержку! Особые слова благодарности – ветеранам уголовно-исполнительной системы за опыт и знания, которые вы передаёте новым поколениям сотрудников ФСИН. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия вашим семьям!» – написал Борис Елкин.
Борис Елкин поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником
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