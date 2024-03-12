Мастер-класс по созданию куклы «Домашняя Масленица» прошёл в Красногородском районе
Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Домашняя Масленица» прошёл в Платишинском сельском клубе, сообщает газета «Заря».
«Это старинный славянский оберег молодости, здоровья, семейного благополучия и счастья. Есть поверье, что во время трудностей в семье женщины выговаривали свои печали кукле. В буквальном смысле на ней вымещали всю свою досаду, обиду и злость в течение года. А когда приходила следующая Масленица, куклу сжигали на костре, и все проблемы, заботы, беды уходили вместе с огнём», – рассказали в газете.
Мастер-класс провела специалист по методике клубной работы Надежда Иванова.
После мастер-класса участникам предложили попробовать белый кисель – распространённое в семьях Граинского края блюдо из овсяных хлопьев, которое заправляли растительным маслом с сахаром или вареньем. Обычно его ели в пост. Приготовили белый кисель хозяйки из Платишино, активные члены местного ТОС Антонина Прокофьева и Наталья Козлова.
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