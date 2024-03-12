Псковичей приглашают познакомиться с историей семьи Поганкина

19:56, 12 марта 2024, ПАИ

Авторская экскурсия по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника состоится в Пскове. Она носит название «Дом, который построил Поганкин» и предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Участников экскурсии ждёт путешествие по всем трём этажам палат. Вместе с музейщиками они пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице и окажутся в палате для пиров, а также узнают историю семьи Поганкина: почему Сергей Иванович сколачивал капитал, строил крепкие палаты на века, а семья прожила в этом доме чуть более 30 лет. Легенды же о деяниях оборотистого купца и правдивые рассказы о его торговой деятельности раскроют секреты псковского торга», – говорится в сообщении.

Место встречи – главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 66-33-11.