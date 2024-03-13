О наполнении новой спортивной площадки в Пскове рассказал Борис Елкин
Ринг для панна футбола, уличные тренажеры, площадка для отдыха, светильники и шаровидные ивы появятся на новой спортивной локации, расположенной на территории между детским садом № 28 (улица Ижорского Батальона, дом 41а) и домом № 8 на улице Технической в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Благоустройство начнётся при благоприятной погоде и завершится в июле, отметил он.
Напомним, в этом году в Пскове появятся три спортплощадки в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Места для установки выбирали сами псковичи.
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