О наполнении новой спортивной площадки в Пскове рассказал Борис Елкин

08:26, 13 марта 2024, ПАИ

Ринг для панна футбола, уличные тренажеры, площадка для отдыха, светильники и шаровидные ивы появятся на новой спортивной локации, расположенной на территории между детским садом № 28 (улица Ижорского Батальона, дом 41а) и домом № 8 на улице Технической в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Благоустройство начнётся при благоприятной погоде и завершится в июле, отметил он.

Напомним, в этом году в Пскове появятся три спортплощадки в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Места для установки выбирали сами псковичи.