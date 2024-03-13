Около 75% выпускников псковских медколледжей планируют работать в системе здравоохранения региона
Около 75 % выпускников медицинских колледжей Псковской области собираются работать в системе здравоохранения региона или уже имеют предложения о работе. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по здравоохранению.
Остальные 25 % выпускников планируют в дальнейшем обучаться в вузе, идти в армию либо в декрет или по состоянию на середину марта ещё не определились.
Ранее сообщалось, что председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила губернатору Михаилу Ведерникову о подготовке медкадров для Псковской области.
Около 75% выпускников псковских медколледжей планируют работать в системе здравоохранения региона
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