Около 75% выпускников псковских медколледжей планируют работать в системе здравоохранения региона

11:31, 13 марта 2024, ПАИ

Около 75 % выпускников медицинских колледжей Псковской области собираются работать в системе здравоохранения региона или уже имеют предложения о работе. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по здравоохранению.

Остальные 25 % выпускников планируют в дальнейшем обучаться в вузе, идти в армию либо в декрет или по состоянию на середину марта ещё не определились.

Ранее сообщалось, что председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила губернатору Михаилу Ведерникову о подготовке медкадров для Псковской области.