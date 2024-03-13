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Стало известно, во сколько обойдутся блины жителям Псковской области

Масленичная неделя в этом году проходит с 11 по 17 марта. Традиционно главным блюдом Масленицы были блины. Журналисты «АиФ-Псков» подсчитали индекс блинов и узнали, насколько подорожало масленичное лакомство.

Ингредиенты для целой стопки блинов. Фото: «АиФ-Псков»

За основу индекса взяли классический рецепт блинов, состоящий из муки, яиц, молока, растительного масла, соли и сахара.

Для приготовления стопки блинов к масленичному столу на молоко потратили 77,7 рубля, на яйца – 49,6 рубля, на муку – 22 рубля, на масло – 11 рублей, на сахар – три рубля. Щепотку соли учитывать не стали, так как её стоимость меньше двух копеек. Таким образом стоимость всех ингредиентов составила 163,3 рубля.

По сравнению с прошлым годом стоимость блинов выросла на 28,6 %. Конечно, главную роль в таком изменении цены сыграла цена куриных яиц.

Кроме блинов стоит учитывать и начинку для них, так как мало кто ест блины в чистом виде. Классическая начинка в виде 15%-й сметаны подорожала за год на 50 рублей за килограмм. Самая бюджетная начинка – капуста, она также подорожала почти в два раза. Если килограмм капусты прошлого урожая год назад стоил 24 рубля, то теперь – 44. А вот кочан свежего урожая можно купить за 70 рублей за килограмм, что на десять рублей больше, чем в 2023 году.

Мясной вариант начинки для блинов стал одним из самых дорогих, но он же и самый сытный. За килограмм говядины, как и год назад, придётся заплатить около 800 рублей, свинины – около 320 рублей, что всего на 20 рублей дороже, чем в 2023 году. За килограмм куриной грудки теперь придётся заплатить порядка 460 рублей, что почти в два раза дороже, чем в прошлом году.

Кроме мяса к блинам хорошо подходит икра. В этом году 95-граммовая баночка лососевой икры стоит 370 рублей. Это на 70 рублей больше, чем год назад. А вот стоимость рыбы немного уменьшилась. Если в прошлом году самый бюджетный кусочек горбуши весом 130 граммов можно было купить за 155 рублей, то теперь его можно приобрести за 120-135 рублей в зависимости от производителя.

Ранее сообщалось, что россияне стали воспринимать Масленицу как этнокультурное событие. О том, как великолучане отмечают Масленицу, читайте здесь.

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