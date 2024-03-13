Аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров хотят создать в России

14:15, 13 марта 2024, ПАИ

Для пенсионеров хотят создать аналог «Пушкинской карты», которая даст им возможность чаще посещать культурные мероприятия. Соответствующий проект обращения к председателю Правительства РФ принят на заседании 13 марта в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день «Пушкинской картой» может пользоваться только молодёжь от 14 до 22 лет. Программа стала популярной среди молодёжи – количество её участников по всей стране превысило 9,5 млн человек.

Среднестатистическая пенсия в России небольшая, а льготы для пожилых людей варьируются в зависимости от политики культурных учреждений. Учитывая, что пенсионерам нужны продукты и лекарства, они не всегда могут участвовать в полной мере в культурной жизни страны. В связи с этим эта категория людей нуждается в мерах поддержки – в появлении аналога «Пушкинской карты», которая повысит доступность организаций культуры для лиц пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что больше 60 млн билетов смогли приобрести россияне по «Пушкинской карте».