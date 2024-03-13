Несколько сотен человек посетили филиал Музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах за месяц
580 человек посетили филиал Санкт-Петербургского Государственного музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах за первый месяц работы учреждения. Об этом сообщается в группе филиала в соцсети «ВКонтакте».
«Уникальная экспозиция, оснащённая современным мультимедийным оборудованием, привлекает внимание местных жителей и гостей Дедовичского района», – заметили в музее.
Кроме того, за этот период в музее провели 50 групповых экскурсий. «Значительную часть посетителей составили гости из других районов Псковской области и даже других регионов, которые специально прибыли в Дедовичи, чтобы посетить новый музей», – отметили в учреждении.
Среди посетителей также были жители Санкт-Петербурга, Мурманска, Волгограда, Рязани, Пскова, а также группы из Порхова, Дно, Великих Лук и Невеля.
Напомним, что филиал музея открылся в Дедовичах 13 февраля.
Несколько сотен человек посетили филиал Музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах за месяц