40 пилотов подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

17:07, 13 марта 2024, ПАИ

40 предварительных заявок пилотов от 13 регионов подали на участие в Международной встрече воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 9 по 17 июня. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на обозревателя по воздухоплаванию Дмитрия Иванова.

«Уже есть 40 предварительных заявок пилотов от 13 регионов. Но точное количество участников мы узнаем 11 июня, когда пройдёт генеральный брифинг, который утвердит количество участников», – отметил Дмитрий Иванов. Он выразил надежду, что количество участников преодолеет отметку в 45 человек.

Обозреватель по воздухоплаванию также рассказал о том, что для участников мероприятия подготовили ночной квест. В рамках квеста все желающие смогут больше узнать об аэронавтике в игровой манере с соревновательными моментами.

Ранее сообщалось, что подготовка к Международной встрече воздухоплавателей началась в Великих Луках.