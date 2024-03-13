Выставку «От отца к сыну, от художника к мастеру!» в Изборске продлили на неделю

16:30, 13 марта 2024, ПАИ

Выставку «От отца к сыну, от художника к мастеру!», которую открыли в ноябре в музее-заповеднике «Изборск», продлили ещё на одну неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

​

Познакомиться с произведениями декоративно-прикладного искусства из собрания музея-заповедника «Абрамцево» в усадьбе купца Шведова теперь можно до 25 марта.

На выставке можно увидеть предметы крестьянского быта: ковши, вальки, рубели и прялки. Одни созданы именитыми мастерами-художниками, другие – безымянными ремесленниками. «Представленные на выставке экспонаты охватывают период с конца XIX до начала XXI века. Их объединяет понимание традиций народного искусства и любовь к нему», – пояснили в музее.

Ранее сообщалось, что в Изборске открылась выставка «Израненная земля Донбасса». Фоторепортаж с открытия выставки можно посмотреть здесь.