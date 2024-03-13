Псковские IT-разработки активно используются в России

19:28, 13 марта 2024, ПАИ

Цифровые продукты, разработанные псковскими IT-специалистами, активно используются далеко за пределами региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, комплексная платформа видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» работает в 59 регионах России и насчитывает порядка 2,3 тысячи камер наблюдения. В системе используются нейросети, геоинформационные технологии, технологии распределительных вычислений и запатентованные собственные алгоритмы разработчика.

Услугами по размещению IT-ресурсов в дата-центре, созданном в Псковской области, пользуется около тысячи потребителей.

Ещё одна псковская высокотехнологичная программа – «Воссоздание исторических событий в AR. Дополненная реальность». Она направлена на реконструкцию исторических событий на реальной местности в реальном времени с помощью дополненной реальности. Проект способствует развитию туристической отрасли, привлечению внимания к экскурсионным услугам в новом интересном формате.

Сервисом псковских разработчиков для подбора грузовой и специальной автотехники пользуется 270 российских компаний.

Кроме того, в новых регионах России активно внедряются системы «Цифровое образование Псковской области» и «Социальный комплекс».

Ранее сообщалось, что проект Псковской области «Кружки робототехники – точка роста» стал победителем конкурса межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».