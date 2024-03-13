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Общество

«Кванториум» в Пскове приглашает школьников на бесплатные программы

Бесплатные мероприятия для школьников от 12 до 18 лет пройдут в детском технопарке «Кванториум Псков» на весенних каникулах, сообщили ПАИ организаторы.

«Кванториум» в Пскове приглашает школьников на бесплатные программы. Фото здесь и далее предоставлены организаторами

С 25 по 30 марта совместно со школой искусств Пскова будет организована тематическая смена «Кванториум.АРТ», в рамках которой школьники объединятся в команды и создадут творческие проекты на стыке искусства и технологий.

«С помощью нейросетей мы разработали сценарий иммерсивного спектакля. Вместе с детьми сделаем постановку и оснастим её современными технологиями. В программе также запланированы творческие активности, игры на командообразование, познавательные лекции», – отметили в организации.

Записаться можно по ссылке.

Также планируется серия интенсивов: это короткие образовательные программы с большим количеством практики и работой над индивидуальными проектами. Школьники могут записаться на курс работы в программе для дизайнеров Figma, освоить работу с VR-технологиями, научиться моделировать в программе Blender, разобраться в 3D-печати.

Записаться на интенсив можно здесь.

Для зачисления на обучение нужно заполнить форму, дождаться сообщения администратора и принести документы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в псковском «Кванториуме» планируют открыть новое направление – «Медиаквантум».

Отмечалось также, что у детского технопарка есть более 70 партнёров, в том числе предприятия малого бизнеса, городские библиотеки, Псковский драмтеатр и Псковская областная филармония.

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