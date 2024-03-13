Петербургские специалисты реставрируют иконостас церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах

20:38, 13 марта 2024, ПАИ

Иконостас церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжают реставрировать в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»















На данный момент реставраторы высшей категории из Санкт-Петербурга снимают чужеродные покрытия лаком и бронзовой краской до самой основы из дерева, а также возвращают первоначальные контуры церковному убранству и скульптурным изображениям.

Напомним, церковь построили в Печорах рядом с соборной площадью на народные деньги в начале XIX века, тогда же был создан иконостас. Деревянная конструкция иконостаса не реставрировалась ни разу за два столетия, но периодически обновлялась силами прихода. Однако эти попытки улучшить состояние резных конструкций сейчас создают трудности для специалистов, отметили в АНО.

Ранее сообщалось, что для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской в Печорах построили новую котельную.