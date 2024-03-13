14 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года
14 человек разных возрастов и социальных категорий погибли при пожарах в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.
Жителям напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру 112.
Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области ликвидировали три пожара.
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