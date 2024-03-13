14 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

21:05, 13 марта 2024, ПАИ

14 человек разных возрастов и социальных категорий погибли при пожарах в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Жителям напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру 112.

Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области ликвидировали три пожара.