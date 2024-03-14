При сдаче квартир в аренду права соседей защитят
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который защищает права соседей при сдаче жилья в многоквартирных домах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Жильё в многоквартирных домах разрешат сдавать даже на короткий срок, но при условии соблюдения прав соседей. При сдаче квартир в аренду нужно будет соблюдать правила содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использовать приборы учёта. В обратном случае соседи могут подать иск в суд.
Соответствующие изменения внесли в Жилищный кодекс РФ.
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