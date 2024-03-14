Псковский СОБР провёл тренировку по стрельбе из гранатомёта

12:35, 14 марта 2024, ПАИ

Псковский СОБР «Гепард» провёл тренировку по стрельбе из гранатометов и метанию гранат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



Фото: Пресс-служба Росгвардии России по Псковской области



















Во время тренировки собровцы поражали цели на расстоянии 300 метров. Для этого они использовали гранатометы РПГ-7. После тренировки прошло занятие по корректировке огня и классификации целей.

Во второй части тренировки из специально оборудованного на полигоне укрытия росгвардейцы метали боевые гранаты РГН. По условиям упражнения, необходимо было метнуть боевую гранату на расстояние 25 метров в цель, обозначенную тремя мишенями.

Ранее об учениях на полигоне под Псковом сообщал глава региона Михаил Ведерников.