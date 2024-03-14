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Можно ли вернуть подарочный сертификат в магазин, рассказали псковичам

Можно ли вернуть подарочный сертификат, который не понравился получателю подарка, обратно в магазин, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 марта.

Можно ли вернуть подарочный сертификат в магазин, рассказали псковичам. На фото: Елена Припутенко. Фото: ПАИ

«Когда приходит Новый год, 8 Марта или другие праздники, то возникает много вопросов, связанных с возвратом подарочных сертификатов. Деньги за сертификат вернуть можно, поскольку приобретение сертификата не равно приобретению товара. Это аванс за возможное получение товара», – пояснила специалист.

Для того чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с заявлением к продавцу о возврате средств. В течение десяти дней продавец обязан вернуть деньги, если договориться мирным путём не удалось, то можно обратиться в суд, заключила она.

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