Больше тысячи профилактических мероприятий провёл Роспотребнадзор для псковичей в 2023 году

15:48, 14 марта 2024, ПАИ

1 354 профилактических мероприятия провело Управление Роспотребнадзора по Псковской области в 2023 году, что значительно больше, чем в прошлом. Пять визитов провели по инициативе самих предпринимателей, сообщила руководитель регионального управления Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 марта.

«Профилактические визиты – это основное мероприятие, которое проводится с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Такие визиты воспринимаются предпринимателями положительно, поскольку это не проверка, а в первую очередь информирование и консультирование. Мы приходим, заранее уведомив о визите», – пояснила она.

Кроме того, предприниматель может обратиться самостоятельно для того, чтобы к нему на предприятие пришли с профилактическим визитом. В его рамках обычно разъясняют, какие требования предъявляются к занятию определённым видом деятельности, и объясняют технический регламент.

Кроме того, профилактические мероприятия доступны как в очном формате, так и в формате видеоконференции, заключила специалист.