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Культура

Монтаж оригинальной выставки начали в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в обновлённой анфиладе выставочных залов первого этажа в Научно-культурном центре начался монтаж отдельных элементов оборудования для «принципиально нового» выставочного проекта. Об этом со ссылкой на руководителя службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника Алёну Бойцову сообщает пресс-служба музея.

Фрагмент проектной визуализации будущей выставки. Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Будущая экспозиция называется «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Её цель — дополнить и объединить в единое целое разрозненные впечатления, которые гость «Михайловского» может получить, побывав в мемориальных усадьбах. Главный предмет разговора — природа псковских пушкинских мест, ставшая источником вдохновения как для самого поэта, так и для многочисленных творцов, идущих по его стопам. «Выставка призвана представить псковские пушкинские места как своего рода культурную Мекку для поэтов и прозаиков, художников, композиторов», — пояснили разработчики проекта, уточнив при этом, что «…технически концепция новой экспозиции предполагает сочетание классического искусства и отдельных «академических» выставочных приёмов с самым активным использованием современных мультимедийных средств — для оптимально эффектного показа богатой музейной коллекции».

Структура выставки во многом продиктована архитектурными особенностями выставочной анфилады, — рассказали в «Михайловском». будет включать в себя четыре основных раздела. Их рабочие названия: «Пушкин и эмоции» (рассказывает о «взаимоотношениях» Пушкина и природы, знакомит посетителей с наиболее «чувственными» строками поэта о природе), «Эмоции и чувства природы», «Один пейзаж — разные настроения» (знаковые мест музея-заповедника в работах различных художников, поэтов, писателей и музыкантов) и «Посетитель и его эмоции». В последнем из перечисленных разделов (залов) кроме прочего предусмотрен рад игровых механик, интерактивных инсталляций, призванных вовлечь посетителя выставки в творческий процесс, осмыслить и выразить свои эмоции и впечатления.

Эта работа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» ведётся в полном соответствии с указом президента «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» от 5 июля 2021 года и планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта, который утверждён распоряжением правительства.

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