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Общество

Пострадавшую в резонансном ДТП со школьным автобусом псковичку выписали из педиатрического университета

Девушку из Псковской области, пострадавшую в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, выписали из педиатрического университета в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В пресс-службе подчеркнули, что с девушкой также провели консультации, а реабилитация и восстановление зрения идут по плану. Ситуацию контролируют специалисты из отделения офтальмологии и кафедры офтальмологических болезней у детей.

«Ждём её на снятие швов, а также для дальнейших консультаций и на лечение уже с челюстно-лицевыми хирургами. Девушка у нас под полным контролем. Мы все желаем ей здоровья и активно делаем так, чтобы она как можно скорее забыла о той страшной аварии», – заверили в учреждении.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

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