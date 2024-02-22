Девушка из Псковской области, пострадавшая в ДТП со школьным автобусом, восстанавливается в педиатрическом университете

20:32, 22 февраля 2024, ПАИ

Девушка из Псковской области, пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, восстанавливается в педиатрическом университете в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

По словам заведующего кафедрой офтальмологии педиатрического университета профессора Владимира Бржеского, девочка нацелена на скорейшее выздоровление. Повреждённым глазом она уже видит часть тестовой таблицы, и терапия позволит полностью восстановить ей зрение.

Пострадавшая находится под постоянным мониторингом заведующей отделением офтальмологии Натальи Садовниковой.

«Мы все максимально прикладываем силы знания, чтобы девочка поправилась и реабилитировалась. На связи с родителями: это хорошие простые люди, труженики. Постоянно даём пациентке что-нибудь сладкое, повышаем ей настроение», – рассказал профессор.

Одновременно девочкой занимаются хирурги-ортопеды, травматологи, специалисты пластической хирургии.

Лечение ребёнка находится под контролем ректора педиатрического университета Дмитрия Иванова. Он дал указание продолжать лечение в течение необходимого срока, даже если оно выйдет за нормативы. «Мы всегда подходим к здоровью детей исходя из интересов пациентов, а не формально. Это наша идеология. Девочке будем помогать сколько надо, чтобы она восстановилась», – подчеркнул ректор.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом.

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