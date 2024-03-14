Сувениры вручат каждому 18-летнему избирателю в Псковской области

18:31, 14 марта 2024, ПАИ

Сувениры подарят 18-летним избирателям, которые впервые придут голосовать на избирательный участок в Псковской области 15–17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Брелок с символикой и наклейку с барсом – символом Псковской области получат молодые избиратели на участках.

Напомним, в сентябре прошлого года на выборах губернатора Псковской области 18-летние граждане смогли получить обложку для паспорта с изображением псковского барса.

Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) Псковской области за проведением выборов президента РФ на территории региона презентовали в Пскове сегодня, 14 марта.

Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.