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Общество

Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах

Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Глава района также опубликовала видеозапись, на которой видно, как улица выглядела чуть более двух недель назад и как выглядит сейчас.

Ранее сообщалось, что на улицах посёлка установили порядка 100 новых фонарей.

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