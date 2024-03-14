Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах
Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
Глава района также опубликовала видеозапись, на которой видно, как улица выглядела чуть более двух недель назад и как выглядит сейчас.
Ранее сообщалось, что на улицах посёлка установили порядка 100 новых фонарей.
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