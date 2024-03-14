Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах

22:20, 14 марта 2024, ПАИ

Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Глава района также опубликовала видеозапись, на которой видно, как улица выглядела чуть более двух недель назад и как выглядит сейчас.

Ранее сообщалось, что на улицах посёлка установили порядка 100 новых фонарей.