Игровую платформу для помощи с выбором профессии создали в России

14:31, 15 марта 2024, ПАИ

Игровую платформу, которая поможет школьникам определиться с профессией, создали специалисты Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова (БГТУ), сообщает ТАСС.

Главное преимущество игровой платформы заключается в том, что в отличие от тестирования, в интерактивном формате ребёнок сможет попробовать себя в роли различных специалистов в виртуальной организации, выполняя поставленные задачи. Например, выбирая профессию экономиста, школьник будет закупать оборудование и материалы для виртуальной организации, продавать акции, выбирать инвестиционные проекты. С каждой выполненной задачей уровень в игре будет повышаться.

Интерактивная платформа позволит сформировать более точное представление о специальности, отмечают разработчики. В данный момент на платформе доступны для ознакомления профессии экономиста и программиста, список будет дополняться.

Ранее сообщалось, что в России научились вычислять пользователя по клавиатурному почерку и походке.