Псковичке Наталье Спиридоновой присвоили звание мастера спорта международного класса

14:43, 15 марта 2024, ПАИ

Псковской прыгунье в высоту Наталье Спиридоновой присвоили звание мастера спорта международного класса, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Сегодня, 15 марта, вышло официальное распоряжение, согласно которому спортсменка стала мастером спорта международного класса.

Отметим, что в этом сезоне на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении Наталья Спиридонова перепрыгнула планку высотой в два метра. Этот результат является третьим в мировом сезоне на данный момент.

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