Сенатор Алексей Наумец проголосовал на выборах президента России

14:54, 15 марта 2024, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец проголосовал на выборах президента России на участке в Черёхе сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что явка на выборах президента в России к 14:00 по московскому времени составила 8,96 %.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовили 506 100 избирательных бюллетеней.