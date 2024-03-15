Сенатор Алексей Наумец проголосовал на выборах президента России
Сенатор РФ от Псковской области, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец проголосовал на выборах президента России на участке в Черёхе сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Отметим, что явка на выборах президента в России к 14:00 по московскому времени составила 8,96 %.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовили 506 100 избирательных бюллетеней.
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