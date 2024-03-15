Вера Кондратьева проголосовала на выборах президента России с помощью ДЭГ
Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева проголосовала на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пишет газета «Наша жизнь».
«Сегодня, не отрываясь от работы, отдала свой голос за будущее нашей страны, за будущее нашего муниципального округа, за будущее наших детей и внуков!» – отметила она.
Ранее сообщалось, что глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Международные эксперты ознакомились с работой Центра общественного наблюдения в Пскове
В первый день голосования жалоб в центр общественного наблюдения в Пскове не поступило
Международный наблюдатель – о выборах: Работа избирательного участка № 137 в Псковском районе организована хорошо и слаженно
Глава Псковского района Наталья Фёдорова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ