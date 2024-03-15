Вера Кондратьева проголосовала на выборах президента России с помощью ДЭГ

18:33, 15 марта 2024, ПАИ

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева проголосовала на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пишет газета «Наша жизнь».

«Сегодня, не отрываясь от работы, отдала свой голос за будущее нашей страны, за будущее нашего муниципального округа, за будущее наших детей и внуков!» – отметила она.

Ранее сообщалось, что глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ.