Семь врачей и 19 медработников пополнили штат Псковской городской поликлиники в 2023 году

17:22, 15 марта 2024, ПАИ

Семь врачей и 19 медицинских работников пополнили штат Псковской городской поликлиники в 2023 году, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Так, в прошлом году в учреждение на работу приняли двух кардиологов, врача ультразвуковой диагностики, эндокринолога, рентгенолога, онколога и участкового терапевта.

Также в прошлом году в поликлинику пришёл работать психолог. Он работает с пациентами и сотрудниками учреждения.

В этом году в Псковскую городскую поликлинику устроился врач ультразвуковой диагностики.

Кроме того, в этом году планируется трудоустроить трёх врачей по целевому набору – врача функциональной диагностики, фельдшера, офтальмолога.

Ранее сообщалось, что председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила губернатору Михаилу Ведерникову о подготовке медкадров для Псковской области.