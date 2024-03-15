Семь врачей и 19 медработников пополнили штат Псковской городской поликлиники в 2023 году
Семь врачей и 19 медицинских работников пополнили штат Псковской городской поликлиники в 2023 году, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Так, в прошлом году в учреждение на работу приняли двух кардиологов, врача ультразвуковой диагностики, эндокринолога, рентгенолога, онколога и участкового терапевта.
Также в прошлом году в поликлинику пришёл работать психолог. Он работает с пациентами и сотрудниками учреждения.
В этом году в Псковскую городскую поликлинику устроился врач ультразвуковой диагностики.
Кроме того, в этом году планируется трудоустроить трёх врачей по целевому набору – врача функциональной диагностики, фельдшера, офтальмолога.
Ранее сообщалось, что председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила губернатору Михаилу Ведерникову о подготовке медкадров для Псковской области.
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Семь врачей и 19 медработников пополнили штат Псковской городской поликлиники в 2023 году