В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы

20:56, 15 марта 2024, ПАИ

В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ из информационного центра избирательной комиссии Псковской области.

«Сегодня по итогам работы первого дня голосования в избирательные комиссии не поступило не одной жалобы. Никаких проблем у нас не возникало. Всё прошло в штатном режиме. Избиратели приходили на избирательные участки, там находились буфеты, детские уголки, проходили праздничные концертные мероприятия. В целом обстановка позитивная, и избиратели с радостью приходят к нам. Но мы в любом случае ждём их и завтра, и послезавтра», – сказал Игорь Сопов.

Отметим, что явка на выборы президента России на 20:00 15 марта в Псковской области составила 22,9 % (95 643 избирателя) без учёта ДЭГ.

С помощью ДЭГ проголосовало 69 % (54 273 человека) от общего числа зарегистрированных пользователей.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.