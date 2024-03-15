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Политика

В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы

В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ из информационного центра избирательной комиссии Псковской области.

В Псковской области в первый день голосования в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы. Фото: Андрей Степанов

«Сегодня по итогам работы первого дня голосования в избирательные комиссии не поступило не одной жалобы. Никаких проблем у нас не возникало. Всё прошло в штатном режиме. Избиратели приходили на избирательные участки, там находились буфеты, детские уголки, проходили праздничные концертные мероприятия. В целом обстановка позитивная, и избиратели с радостью приходят к нам. Но мы в любом случае ждём их и завтра, и послезавтра», – сказал Игорь Сопов.

Отметим, что явка на выборы президента России на 20:00 15 марта в Псковской области составила 22,9 % (95 643 избирателя) без учёта ДЭГ.

С помощью ДЭГ проголосовало 69 % (54 273 человека) от общего числа зарегистрированных пользователей.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

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