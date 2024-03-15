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Общество

Борис Елкин проконтролировал ход строительства пешеходного моста через Пскову

В Пскове пешеходный мост через реку Пскову может быть открыт для прогулок уже к концу июля текущего года. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Пешеходный мост через реку Пскову запланировано открыть уже летом этого года. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова осмотрели стройплощадку пешеходного моста через реку Пскову сегодня, 15 марта.

«Подрядчик идёт в хорошем темпе. Занимается устройством опор. На одном берегу разрабатывает котлован, а на другом выполняет устройство основания из шпунта и бетонирование ядра опоры. Заказаны необходимые для сооружения металлоконструкции», – говорится в сообщении.

По словам Бориса Елкина, от поставок конструкций будет зависеть срок монтажа пролётного строения.

«Собирать его будут на берегу, а затем установят на опоры с помощью большого крана. Будем стремиться к тому, чтобы уже в конце июля по мосту пошли первые пешеходы», – подчеркнул Борис Елкин.

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