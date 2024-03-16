В афише Псковского драмтеатра появились дневные показы спектаклей
В афише Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина появились дневные показы спектаклей по выходным и праздникам, сообщили ПАИ в учреждении.
«Мы знаем, что нашим зрителям из области и туристам не всегда удобно посещать вечерние показы в 19:00. Возможно, и псковичи предпочтут дневное время для визита в театр в выходные дни», – отметили в театре.
Афишу спектаклей на май можно посмотреть по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 марта 2024
Псковские мастерицы участвуют в выставке «Живописная игла. Современный взгляд на вышивку»