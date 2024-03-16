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Культура

В афише Псковского драмтеатра появились дневные показы спектаклей

В афише Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина появились дневные показы спектаклей по выходным и праздникам, сообщили ПАИ в учреждении.

В афише Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина появились дневные показы спектаклей по выходным и праздникам. Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина

«Мы знаем, что нашим зрителям из области и туристам не всегда удобно посещать вечерние показы в 19:00. Возможно, и псковичи предпочтут дневное время для визита в театр в выходные дни», – отметили в театре.

Афишу спектаклей на май можно посмотреть по ссылке.

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