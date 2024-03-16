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Общество

Мультфильм из серии «Пушкин и...» покажут в псковской библиотеке

В рамках проекта «В музей через библиотеку» в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдёт музейный урок, подготовленный специалистами Пушкинского заповедника. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Всех желающих приглашают посетить мероприятие, которое пройдёт в Голубом зале Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова 19 марта. Начало в 14:00.

Эксперты расскажут о становлении музея и его современной жизни. Также запланирован просмотр мультфильма из серии «Пушкин и...».

Сотрудники отдела литературы по культуре и искусству представят новую книгу – путеводитель на основе фонда библиотеки, сообщили организаторы.

Напомним, премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялась в Пскове 10 февраля.

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