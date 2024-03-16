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Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе ​«Главнее всех – моя семья»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в областном творческом семейном конкурсе «Главнее всех – моя семья». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе ​«Главнее всех – моя семья». Фото: организаторы

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

В конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 7 до 18 лет с семьей, проживающие на территории Псковской области.

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: от семи до девяти лет; от десяти до 13 лет; от 14 до 18 лет.

Поучаствовать можно в двух номинации конкурса. Рассказы, стихотворения, сказки, басни и эссе принимаются в номинации «Слагаемые семейного счастья». Участникам второй номинации «Наши семейные таланты» предлагается сделать видеозаписи выразительного чтения целого или фрагмента любимого семейного произведения продолжительностью не более семи минут.

Творческие работы можно направить по адресу электронной почты: kaverinka.osk@mail.ru или в сообщениях в соцсети «Вконтакте» в группе «Каверинка» с пометкой «На конкурс «Главнее всех – моя семья». Подробности по ссылке.

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