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Политика

В Псковской области завершилось голосование на выборах президента РФ

Избирательные участки на выборах президента России закрылись в Псковской области в 20:00 по местному времени сегодня, 17 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области завершилось голосование на выборах президента РФ. Фото: ПАИ

Голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 на 573 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Общая явка с учётом ДЭГ в Псковской области на выборах президента РФ на 18:00 17 марта составила 64,99 %, проголосовало 324 511 избирателей.

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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