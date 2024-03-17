Полиция Нью-Йорка разогнала украинцев, пытавшихся сорвать русскую Масленицу

23:20, 17 марта 2024, ПАИ

Полиция Нью-Йорка разогнала украинцев, которые пытались сорвать празднование Масленицы в центре города, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что «проукраинские активисты пытались сорвать праздник, за которым с интересом наблюдали жители города, однако нью-йоркская полиция разогнала их».

Мероприятие проводилось организацией «Русская молодёжь Америки». На празднике выступали артисты, одетые в костюмы медведей, а посетителей угощали блинами и вареньем.

Ранее сообщалось, что у избирательного участка в деревне Родина Псковского района прошёл концерт, посвящённый проводам Масленицы.