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Общество

Псковичи планируют путешествовать и работать после выхода на пенсию

Чему хотят посвятить себя псковичи после выхода на пенсию, выяснил сервис SuperJob.

Псковичи планируют путешествовать и работать после выхода на пенсию. Фото: ПАИ

26 % опрошенных мечтают на пенсии путешествовать, 17 % планируют работать, а 16 % хотят проводить время на даче. 9 % граждан рассчитывают заниматься спортом, а 8 % хотят просто отдохнуть. 6 % псковичей также назвали воспитание внуков.

Отмечается, что работу и спорт чаще выбирали мужчины, а путешествия и внуков – женщины.

Ранее сообщалось, что 6 % псковичей больше двух лет обходятся без отпуска.

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