Псковичи планируют путешествовать и работать после выхода на пенсию

23:44, 17 марта 2024, ПАИ

Чему хотят посвятить себя псковичи после выхода на пенсию, выяснил сервис SuperJob.

26 % опрошенных мечтают на пенсии путешествовать, 17 % планируют работать, а 16 % хотят проводить время на даче. 9 % граждан рассчитывают заниматься спортом, а 8 % хотят просто отдохнуть. 6 % псковичей также назвали воспитание внуков.

Отмечается, что работу и спорт чаще выбирали мужчины, а путешествия и внуков – женщины.

Ранее сообщалось, что 6 % псковичей больше двух лет обходятся без отпуска.