Конон Огородник наступил по народному календарю
Конон огородник наступил сегодня, 18 марта, по народному календарю, пишет calend.ru
В этот день православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.
В этот день на Руси замачивали семена овощей с целью их высадки. Кроме того, в этот день удобряли грядки и начинали копать огород. Крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей», чтобы на огороде не было червей, мошки и засухи.
Огород возделывали даже в плохую погоду. На Руси было принято определять погоду по приметам – если на Конона Огородника светит солнце, то града можно не бояться, а весенние морозы становились с этого дня все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.
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