В Псковской области выпал снег

08:19, 18 марта 2024, ПАИ

В Псковской области ночью выпал снег.

Напомним, что синоптики сегодня, 18 марта, прогнозируют небольшой дождь, местами – мокрый снег. Температура воздуха по области днём составит от +1 до +6 градусов. На дорогах местами гололедица.

Кроме того, облачные поля циклона накроют Северо-Запад.