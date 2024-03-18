В Псковской области выпал снег
В Псковской области ночью выпал снег.
Напомним, что синоптики сегодня, 18 марта, прогнозируют небольшой дождь, местами – мокрый снег. Температура воздуха по области днём составит от +1 до +6 градусов. На дорогах местами гололедица.
Кроме того, облачные поля циклона накроют Северо-Запад.
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