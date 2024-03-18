За проекты благоустройства в Псковской области можно проголосовать онлайн
Продолжается голосование за определение территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жилье и городская среда».
Сделать выбор в пользу того или иного общественного пространства можно удаленно, на сайте проекта, до 30 апреля. Принять участие в голосовании может любой россиянин старше 14 лет.
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году по нацпроекту.
В этом году в списке претендентов на благоустройство — 78 общественных территорий региона. В Пскове в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках — четыре территории.
Полный перечень участников рейтингового голосования в регионе.
Помогать жителям Псковской области с выбором проектов благоустройства будут около 500 волонтеров. Они расскажут населению о всероссийском голосовании, продемонстрируют
В 2023 году в Псковской области в рамках ФКГС благоустроено более 40 территорий. Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых. На сайте проекта можно ознакомиться с результатами реализации проектов прошлых лет.
Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.
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