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Общество

Ученики себежской школы выстроились в слово «Крым» и бьющееся сердце

Цикл патриотических мероприятий, посвящённых десятилетию воссоединения Крыма с Россией, прошёл в Кузнецовской средней школе в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».

Участники волонтёрского движения поздравили местных жителей с праздником, подарив каждому приготовленные советом обучающихся открытки.

Ученики себежской школы выстроились в слово «Крым» и бьющееся сердце. Фото здесь и далее: Кузнецовская средняя школа

Во всех классах Кузнецовской школы прошли уроки «Крым и Севастополь: десять лет в родной гавани». Для учеников подготовили плакаты с QR-кодами, с помощью которых они получили возможность посмотреть видеоролики о Крыме, а также поучаствовать в онлайн-экскурсии «История одного полуострова».

Кроме того, некоторые классы вместе с классными руководителями приняли участие в акции «Десять лет вместе». Они выстроились во дворе школы в слово «Крым», в цифру 10, а участники отряда «Юнармия» изобразили бьющееся сердце.

Также к этой дате был приурочен шахматный турнир среди обучающихся старших классов школы. По итогам игры победу одержал ученик Арсений Супонин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил псковичей на фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией.

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