20 человек представляют Псковскую область в молодёжном направлении конкурса «Мастера гостеприимства»

17:10, 18 марта 2024, ПАИ

20 жителей Псковской области участвуют в молодёжном направлении Всероссийского туристического конкурса «Мастера гостеприимства», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Участники смогут пройти стажировку и зарекомендовать себя в лучших отраслевых компаниях России, а также принять участие в проектной мастерской, в рамках которой наставники помогут доработать идею и разработать проект в сфере туризма.

Напомним, всего в конкурсе «Мастера гостеприимства» участвуют 44 жителя Псковской области. В конкурсе принимают участие жители всех 89 регионов России, а также граждане 13 иностранных государств.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского национального проекта «Образование», он направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли.