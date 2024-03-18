Кондитерский дом «Себежанка» делает в среднем пять тысяч пряников в месяц

18:31, 18 марта 2024, ПАИ

Кондитерский дом «Себежанка» делает в среднем пять тысяч пряников в месяц, рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома Александра Сафронова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В формате производителя мы работаем два года и для себя проводили аналитику, сравнивали первый и второй год, оборот за второй год вырос в четыре раза. Сейчас мы расширяемся, делаем новый цех, пока не начался новый туристический поток», – рассказала Александра Сафронова.

По её словам, все пряники – ручная работа и большой объём производить не получится, поскольку большая сложность найти мёд, который нужен.

«У нас мёд особый, он очень тёмный, лесной и у него есть особенность, что он несильно сладкий, с небольшой кислинкой и при выпекании у него не выветриваются ароматы», – отметила Александра Сафронова.

Качественное сливочное масло, пряности и мёд – секретный ингредиент пряников, заключила шеф-кондитер.

Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».