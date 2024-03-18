Автопробегом отметили в Печорах 10-летие со дня воссоединения Крыма с Россией

20:16, 18 марта 2024, ПАИ

Автопробегом отметили в Печорах 10-летие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»











В акции «Крым с Россией навсегда!» приняли участие волонтёры, участники всероссийского «Движения первых», глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, представители городских организаций и неравнодушные печеряне.

Напомним, сегодня в Детском парке Пскова прошёл фестиваль «Русская весна».