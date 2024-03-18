Автопробегом отметили в Печорах 10-летие со дня воссоединения Крыма с Россией
Автопробегом отметили в Печорах 10-летие со дня воссоединения Крыма с Россией, сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
В акции «Крым с Россией навсегда!» приняли участие волонтёры, участники всероссийского «Движения первых», глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, представители городских организаций и неравнодушные печеряне.
Напомним, сегодня в Детском парке Пскова прошёл фестиваль «Русская весна».
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