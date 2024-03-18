Два обучающих семинара для налогоплательщиков проведут в Пскове

21:58, 18 марта 2024, ПАИ

Два информационно-обучающих семинара для налогоплательщиков пройдут в учебном классе ООО «ЦПИ Консультант» 19 и 20 марта, сообщили ПАИ в УФНС России по Псковской области.

19 марта в 11:00 пройдёт семинар на тему «Порядок предоставления уведомления о контролируемых иностранных компаниях налогоплательщиками – юридическими и физическими лицами». Замначальника отдела камерального контроля № 2 Марина Андреева расскажет, какие изменения вступили в силу в этом году при представлении КИК, кто обязан подать уведомление о КИК в налоговый орган, какие документы необходимо представить вместе с уведомлениями.

20 марта в 11:00 состоится семинар на тему «Единый налоговый счёт (ЕНС) и единый налоговый платёж (ЕНП). Основные изменения с 01.01.2024. Как провести сверку с ФНС (как получить справку о сальдо ЕНС и справку об исполнении обязанности по уплате налогов). Электронные сервисы ФНС России. Личный кабинет налогоплательщика». На нём выступят начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов и замначальника отдела оказания государственных услуг Владимир Копытов.

Учебный класс ООО «ЦПИ Консультант» находится по адресу Псков, улица Советская, 111. С вопросами можно обратиться по телефону (8 8112) 33-13-94, доб. 1342, 2500.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана и рассылают клиентам банков письма с предупреждением о списании «нового налога на СВО».