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Общество

Три камеры видеонаблюдения установили в Заплюсье

В Заплюсье установили три камеры видеонаблюдения, сообщает газета «Плюсский край».

Три камеры видеонаблюдения установили в Заплюсье. Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

Камеры появились на улице Ленина – две у сквера и одна на Доме культуры. Теперь сквер, часть улицы Ленина и площадка возле Дома культуры будут под наблюдением.

Камеры установили с целью обеспечения безопасности людей, правопорядка и сохранности муниципального имущества, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах установили новые фонари, а также для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской в Печорах построили новую котельную.

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