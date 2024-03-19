Три камеры видеонаблюдения установили в Заплюсье
В Заплюсье установили три камеры видеонаблюдения, сообщает газета «Плюсский край».
Камеры появились на улице Ленина – две у сквера и одна на Доме культуры. Теперь сквер, часть улицы Ленина и площадка возле Дома культуры будут под наблюдением.
Камеры установили с целью обеспечения безопасности людей, правопорядка и сохранности муниципального имущества, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах установили новые фонари, а также для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской в Печорах построили новую котельную.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 марта 2024
О мытарствах спектакля в Великолукском театре в середине 1950-x рассказали в псковском архиве