Писательница Светлана Кривошлыкова подарила книги псковской библиотеке

09:45, 19 марта 2024, ПАИ

Писательница Светлана Кривошлыкова подарила книги библиотеке имени И. Н. Григорьева в Пскове в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В посылке оказались книги Арабеллы Картер-Джонсон «Айрис Грейс. История особенной девочки и особенной кошки» и Олеси Лихуновой «Хочешь, я буду твоей мамой? Честный дневник о жизни большой семьи».

Напомним, что Светлана Кривошлыкова – детский писатель-сказочник, а также руководитель благотворительных проектов «Библиотекам в дар» имени Олега Жданова, «Книга лечит» и «Книга в дорогу».

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт Неделя детской и юношеской книги. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.