Писательница Светлана Кривошлыкова подарила книги псковской библиотеке
Писательница Светлана Кривошлыкова подарила книги библиотеке имени И. Н. Григорьева в Пскове в рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
В посылке оказались книги Арабеллы Картер-Джонсон «Айрис Грейс. История особенной девочки и особенной кошки» и Олеси Лихуновой «Хочешь, я буду твоей мамой? Честный дневник о жизни большой семьи».
Напомним, что Светлана Кривошлыкова – детский писатель-сказочник, а также руководитель благотворительных проектов «Библиотекам в дар» имени Олега Жданова, «Книга лечит» и «Книга в дорогу».
Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт Неделя детской и юношеской книги. С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
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