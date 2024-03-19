Ольга Серова – о стратегической сессии по работе с несовершеннолетними: Эта проблема всегда была важной и актуальной

13:42, 19 марта 2024, ПАИ

О стратегической сессии, посвящённой профилактической работе с несовершеннолетними, которая проходит в ПсковГУ, рассказала первый проректор университета Ольга Серова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Стратегическая сессия проходит в рамках программы повышения квалификации, которая направлена на повышение эффективности межведомственных взаимодействий в работе всех субъектов профилактики по защите прав несовершеннолетних, обеспечение более благоприятного существования семей, попавших в трудную жизненную и социально опасную ситуацию.

«Как правило, этим занимаются комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому открывает стратегическую сессию первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая возглавляет региональную комиссию. Кроме этого, в спектр взаимодействия посвящено огромное количество субъектов, образовательных организаций, система здравоохранения, некоммерческие организации. Как договариваться, как действовать в рамках закона, где выстраивать другую систему коммуникации, чтобы обеспечить права и защиту несовершеннолетних, обеспечить защиту семей – этому посвящены сегодняшний и завтрашний дни», – отметила Ольга Серова.

Стратегическая сессия начинается с пленарного заседания, будут освещены лучшие региональные практики. Кроме того, на стратегической сессии будет работать один из известных специалистов в России, занимающихся этой проблематикой в течение многих лет, – Анастасия Ковалёва.

Участниками стратегической сессии являются 80 человек. Они будут отрабатывать конкретные алгоритмы региональных взаимодействий. Завтра по истечении двух рабочих дней группы представят свои наработки, какие эффективные механизмы они могли бы предложить по решению этих задач.

«Проблема защиты прав несовершеннолетних всегда была важной и актуальной. 2024 год объявлен Годом семьи, наше государство должно обеспечить всестороннюю заботу подрастающему поколению и благополучию семей. Мы также должны развивать новые практики, связанные с сохранением традиционных ценностей, развитием коммуникаций между различными некоммерческими, общественными и правоохранительными организациями. Мы должны сделать так, чтобы в нашем обществе оставалось как можно меньше равнодушных людей, чтобы они не проходили мимо, потому что лучше беду предотвратить в самом начале, нежели разбирать уже случившуюся ситуацию, когда кому-то причинён ущерб», – сказала Ольга Серова.

Программа рассчитана на весь год, сейчас совместно с правительством Псковской области рассматривается следующий этап её реализации. «Мы рассчитываем, что на следующие этапы сможем пригласить других специалистов региона, которым какие-то отдельные моменты могут показаться интересными и важными в их работе», – подчеркнула она.